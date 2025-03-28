Россияне возмутились заселению в соседнюю с ними квартиру 13 гастарбайтеров

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В Липецке жители дома на Киевской улице столкнулись с заселением 13 гастарбайтеров в одну из квартир многоэтажки. «Лента.ру» передает информацию о деталях ситуации.
Все 13 работников были размещены в одном жилье на фоне протестов против строительства нового высотного дома в частном секторе, которое ранее одобрили власти, несмотря на возражения горожан. Новое место проживания мигрантов как раз находится рядом со стройкой.
Как отмечают собственники, мигрантов заселили ночью, а участковый подтвердил законность их проживания. Жильцы до последнего сомневались в этом утверждении, продолжая возмущаться.
27 марта стало известно, что в Новом Уренгое группа молодых мигрантов напала на дочь участника СВО на Украине, гордо снимая атаку на видео. Инцидент произошел после неоднократных случаев травли в адрес девочки.
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Как отмечают собственники, мигрантов заселили ночью, а участковый подтвердил законность их проживания. Жильцы до последнего сомневались в этом утверждении, продолжая возмущаться.
«Зачем нам такие соседи в таком количестве? Извините, у нас дети малолетние. Как это, опасений может не быть?», — поразились соседи 13 гастарбайтеров, указывая, что у них здесь не общежытие и не хостел, а нормальный дом.Недовольные люди уже обратились в прокуратуру, а также готовят обращение в горсовет.
27 марта стало известно, что в Новом Уренгое группа молодых мигрантов напала на дочь участника СВО на Украине, гордо снимая атаку на видео. Инцидент произошел после неоднократных случаев травли в адрес девочки.
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Мария Моисеева