Россияне застряли в Хельсинки по пути из Хургады в Санкт-Петербург
Аэропорт Хельсинки не стал комментировать обстоятельства вынужденной посадки самолета, выполнявшего рейс Хургада — Санкт-Петербург, а также ситуацию с находящимися на борту россиянами. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-службе аэропорта агентству заявили, что не могут предоставить информацию и подтвердить какие-либо детали. Это объяснили тем, что вопрос находится в ведении пограничной охраны.
Ранее в посольстве России в Финляндии сообщили, что самолет авиакомпании Nesma Airlines, совершивший вынужденную посадку в Хельсинки по пути из Хургады в Санкт-Петербург, может продолжить полет в среду во второй половине дня. В настоящее время пассажиры находятся в транзитной зоне аэропорта.
