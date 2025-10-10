В Набережных Челнах нашли тело повешенного мужчины со связанными руками
В Набережных Челнах рабочие одной из производственных баз обнаружили тело мужчины. Подробности сообщает портал KazanFirst.
Происшествие случилось на улице Шлюзовая. Мужчина висел в петле. При осмотре сотрудники правоохранительных органов установили, что у погибшего оказались связаны руки.
Следователи уже выяснили личность этого мужчины. Установлено, что ему 40 лет. Другие подробности о нём не сообщают. Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить точные причины его смерти.
На текущий момент следователи проводят проверку по факту случившегося. Они изучают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
