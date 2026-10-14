Россиянин 16 лет преследовал школьную любовь и получил наказание

14 октября 2026, 13:18

Житель Уфы получил год работ за 16 лет преследования школьной любви

Фото: iStock/YakobchukOlena

34-летний житель Уфы Ефим предстал перед судом после того, как 16 лет преследовал свою школьную любовь. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.