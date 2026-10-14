Россиянин 16 лет преследовал школьную любовь и получил наказание
34-летний житель Уфы Ефим предстал перед судом после того, как 16 лет преследовал свою школьную любовь. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Ранее «Радио 1» передавало, что мужчина начал преследовать Ксению в 2010 году, когда она согласилась сходить с ним в кино. Девушка решила не продолжать отношения, но ее одноклассник счел, что они теперь пара. Ефима не останавливал даже тот факт, что за эти годы его экс-возлюбленная вышла замуж и родила детей. Он годами дежурил у ее дома и оставлял любовные послания.
В какой-то момент преследователь решил, что женщина выдумала свою семью, чтобы от него отделаться. Он проник в дом Ксении, напал на нее и потребовал показать свидетельства о браке и рождении детей. Убедившись, что женщина говорила правду, мужчина в расстроенных чувствах порвал документы.
Ксения сбежала и обратилась в полицию, после чего Ефима задержали. Суд назначил ему 10 месяцев принудительных работ с удержанием части заработка в счет государства, а также обязал выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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