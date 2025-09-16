Россиянин бросил чужого младенца в гостинице из-за нетерпения и сбежал
Житель Нефтеюганска оставил чужого девятимесячного ребёнка в коляске в холле гостиницы и скрылся. Об этом информирует пресс-служба управления МВД России по Югре.
В полиции уточнили, что мужчина согласился присмотреть за мальчиком по просьбе своей 33-летней знакомой. Женщина ночью ненадолго ушла в магазин. Однако гражданин не стал дожидаться её возвращения. Он взял младенца и ушёл в гостиницу, где оставил его одного.
Ребёнка нашли и доставили в Нефтеюганскую окружную больницу. Медики констатировали, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. В отношении матери малыша составили административный протокол. Женщину поставили на профилактический учет.
