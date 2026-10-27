Россиянин два года избивал пасынка и лишал его свободы

27 октября 2026, 12:55

В Череповце арестовали отчима, который два года избивал и лишал свободы пасынка

Фото: iStock/kieferpix

Суд арестовал 38-летнего жителя Череповца, обвиняемого в систематическом истязании малолетнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.