Россиянин два года избивал пасынка и лишал его свободы
Суд арестовал 38-летнего жителя Череповца, обвиняемого в систематическом истязании малолетнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.
По версии следствия, преступления совершались в период с 2025 по 2026 год. Мужчина регулярно избивал мальчика и ограничивал его в свободе на фоне личной неприязни. Узнав о происходящем в семье, родственница ребенка обратилась в полицию.
После этого правоохранители задержали фигуранта, возбудив отношении него уголовное дело по статьям 117 («Истязание») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК. В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств.
Ранее сообщалось, что 34-летнему жителю Камчатки, отбывающему срок за жестокое обращение с 10-летним пасынком, отказали в смягчении приговора.
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