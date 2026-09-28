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Стало известно число жертв взрыва на российском заводе

Пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники под Ярославлем
Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Пять человек погибли и один пострадал при пожаре на заводе пиротехники Ярославской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.



Сведения о состоянии пострадавшего не приводятся. В настоящий момент на месте происшествия работают более 100 специалистов и 40 единиц техники. Ведомство намерено привлечь к ликвидации пожара новые силы.

До этого стало известно, что огонь охватил два здания производства петард в селе Кубринск под Переславлем-Залесским. По данным телеканала РЕН ТВ, возгоранию предшествовал взрыв.

Ранее сообщалось, что в центре Томска загорелся торговый центр «Оранжевое небо».

Лидия Пономарева

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