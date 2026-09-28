Стало известно число жертв взрыва на российском заводе

28 сентября 2026, 18:25

Пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники под Ярославлем

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Пять человек погибли и один пострадал при пожаре на заводе пиротехники Ярославской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.