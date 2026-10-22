Россиянин годами издевался над женой и детьми и пошел под суд

22 октября 2026, 19:34

Жителя Мурино осудят за систематическое избиение жены и детей

Фото: iStock/lolostock

В Мурино перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в издевательствах над женой и четырьмя детьми. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.