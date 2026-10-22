Россиянин годами издевался над женой и детьми и пошел под суд
В Мурино перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в издевательствах над женой и четырьмя детьми. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.
По версии следствия, все происходило с августа 2023 по март 2026 года. Мужчина, проживая с семьей, регулярно подвергал ее физическому и психологическому насилию. Он неоднократно избивал жену и детей, а также запугивал их.
Действия злоумышленника квалифицировали как истязание нескольких лиц, в том числе несовершеннолетних, а также как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В ходе расследования правоохранители допросили пострадавших и свидетелей, собрали доказательства и назначили экспертизы.
В настоящее время фигурант находится под стражей. Уголовное дело направили во Всеволожский городской суд.
Ранее сообщалось, что суд в Тамбове приговорил местного жителя к четырем годам колонии за многолетнее истязание детей.
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