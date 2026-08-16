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Россиянин готовил еду и вспыхнул на кухне

Житель Саратовской области загорелся во время готовки еды
Фото: istockphoto/bgton

В Саратовской области мужчину госпитализировали с термическими ожогами после возгорания одежды при приготовлении пищи. Об этом стало известно 16 августа.



Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Факел Социализма. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнём в процессе готовки.

В результате происшествия пострадавший получил ожоги различной степени тяжести. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее девочка-подросток во время приготовления ужина в Москве чуть не зажарилась сама. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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