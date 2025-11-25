MK.RU: Мертвого 17-летнего подростка нашли у дома на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы, в 1-м Пехотном переулке, прохожие обнаружили мертвого 17-летнего подростка. Инцидент произошел вечером накануне. Об этом стало известно MK.RU.
Полиция начала расследование и пытается выяснить причины трагедии. Сейчас информации о возможных обстоятельствах происшествия нет. Соседи и очевидцы шокированы случившимся. Следственные действия продолжаются.
