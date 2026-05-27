Россиянин нашел в котловане тела беременной девушки и мужчины, пропавших в начале мая
Тела беременной девушки и мужчины обнаружили в Омске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона, передает РИА Новости.
По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 21-летняя Дарья и 30-летний Роман вышли из дома на улице Стрельникова в начале мая и не вернулись. Два дня назад их тела нашел прохожий в котловане на улице 7-я Заозерная. Известно, что погибшая была на третьем месяце беременности.
Полицейские не выявили внешних признаков насильственной смерти. В настоящее время все причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Салехарде следователи возбудили уголовное дело после того, как в реке Преображенке обнаружили тело подростка. Предполагается, что мальчик упал в воду во время фотосъемки.
