Россиянин на отдыхе заманил школьницу в лес и изнасиловал
В Кемеровской области осудили местного жителя, который надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщили в районном суде.
Девочки планировали отдохнуть на карьере. По пути они встретили молодых людей, среди которых оказался брат подруги пострадавшей. Компания предложила подвезти вещи школьниц.
На карьере один из парней начал оказывать знаки внимания несовершеннолетней. Под предлогом прогулки он завел ее в лес, где изнасиловал.
Насильника привлекли к ответственности. Его возраст не уточняется. Он утверждал, что девочка его оклеветала, и вину не признал. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
