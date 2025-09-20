Россиянин на отдыхе заманил школьницу в лес и изнасиловал

20 сентября 2025, 18:52

В Кемеровской области молодого человека осудили за изнасилование девочки

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Кемеровской области осудили местного жителя, который надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщили в районном суде.