Россиянин надругался над двумя девятилетними девочками и поплатился
Суд в Севастополе арестовал 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух девятилетних девочек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
По версии следствия, все произошло 20 августа во дворе дома на проспекте Победы. Мужчина встретил незнакомых школьниц, пошел вслед за детьми и надругался над ними.
Пострадавшие рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Следователи совместно с полицейскими оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Он полностью признал вину.
Уголовное дело возбудили по статье 132 УК. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что два жителя Кемеровской области из-за ссоры похитили 13-летнего мальчика и многократно надругались над ним.
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