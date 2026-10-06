Россиянин надругался над маленькой девочкой на улице
35-летнего жителя Пензы арестовали за надругательство над ребенком. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК в своем телеграм-канале.
Мужчине предъявили обвинение по статье 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, все произошло 29 сентября на улице Свердлова. Фигурант совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.
Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого в преступлении. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге приговорил 27-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочкой.
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