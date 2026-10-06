Россиянин надругался над маленькой девочкой на улице

06 октября 2026, 17:04

Жителя Пензы арестовали за надругательство над малолетней девочкой на улице

Фото: iStock/Stivog

35-летнего жителя Пензы арестовали за надругательство над ребенком. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК в своем телеграм-канале.