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Россиянин надругался над маленькой девочкой на улице

Жителя Пензы арестовали за надругательство над малолетней девочкой на улице
Фото: iStock/Stivog

35-летнего жителя Пензы арестовали за надругательство над ребенком. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК в своем телеграм-канале.



Мужчине предъявили обвинение по статье 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, все произошло 29 сентября на улице Свердлова. Фигурант совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого в преступлении. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге приговорил 27-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочкой.

Лидия Пономарева

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