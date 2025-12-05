Россиянин напал на водителя скорой, перевозившего пациента в стационар
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Симферополе
В Симферополе россиянин напал на водителя скорой помощи, который перевозил пациента в больницу. Данные приводит Газета.ру.
В материале говорится, что карета скорой помощи двигалась по территории Луговской больницы, когда ей преградил путь черный кроссовер. Водитель скорой посигналил, чтобы освободили дорогу, но вместо этого владелец иномарки выбежал из машины и начал драку.
На видеозаписи инцидента видно, как фельдшер получает несколько ударов и падает, ударившись об автомобиль.
Когда на помощь пришли свидетели, агрессор успел скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.
