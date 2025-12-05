Россиянин напал на водителя скорой, перевозившего пациента в стационар

05 декабря 2025, 18:04

Мужчина напал на водителя скорой помощи в Симферополе

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Симферополе россиянин напал на водителя скорой помощи, который перевозил пациента в больницу. Данные приводит Газета.ру.