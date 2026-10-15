Водители маршруток подрались в российском городе
В Рязани подрались водители автобусов. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Рязань».
По словам очевидцев, конфликт произошел между водителями маршрутов № 41 и № 75. Один из мужчин угрожал коллеге физической расправой, в том числе обещал зарезать его.
На опубликованных кадрах видно, как нарушитель хватает оппонента за голову и несколько раз бьет его, выкрикивая оскорбления и угрозы. После избиения у пострадавшего осталась кровь на лице. Официальной информации о произошедшем пока нет.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке полиция проводит проверку по факту нападения неизвестных подростков на водителя автобуса. Очевидец рассказал, что на улице Трамвайной молодые люди избили мужчину, повредив ему глаз, после чего скрылись.
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