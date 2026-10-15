В Оренбурге выяснились мотивы убийства медсестры
Следствие установило мотив убийства медсестры в Оренбурге. По данным источника, трагедия произошла на почве долговых обязательств и шантажа, связанного с хищением сильнодействующих препаратов, пишет Mash.
Погибшая Венера и подозреваемая Лилия поддерживали дружеские отношения и, по имеющимся данным, вместе совершали противоправные действия в медучреждении. Незадолго до трагедии Венера попалась на краже кетамина. Один из сотрудников больницы начал шантажировать женщину, угрожая увольнением.
Чтобы урегулировать конфликт, медсестра сняла крупную сумму в банке и заняла деньги у своей подруги Лилии, намереваясь использовать их как взятку. Однако передача средств не помогла — шантаж продолжился.
9 октября между женщинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта Лилия убила Венеру в подвале собственного дома. После содеянного подозреваемая попыталась покончить с собой. С ножевыми ранениями её госпитализировали.
Отмечается, что в 2004 году Венера уже привлекалась к ответственности за нарушение правил учёта препаратов в детской реанимации. Тогда зафиксировали потерю 40 мг кетамина и 6800 мг оксибутирата. После этого инцидента женщину поставили на учёт в наркологическом диспансере.
Читайте также: