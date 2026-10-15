В Оренбурге выяснились мотивы убийства медсестры

15 октября 2026, 18:03

Mash: Причиной убийства медсестры в Оренбурге стали деньги

Фото: медиасток.рф

Следствие установило мотив убийства медсестры в Оренбурге. По данным источника, трагедия произошла на почве долговых обязательств и шантажа, связанного с хищением сильнодействующих препаратов, пишет Mash.