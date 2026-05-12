Шестеро глухонемых россиян насмерть забили инвалида

12 мая 2026, 13:42

В Нижнем Новгороде шестеро глухонемых убили инвалида и отправились в СИЗО

В Нижнем Новгороде шестеро глухонемых местных жителей жестоко расправились с инвалидом в подъезде дома на улице Строкина, забив его насмерть. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.





Фигурантов взяли под стражу и отправили в СИЗО. Кроме того, в Сургуте суд арестовал мужчину 1989 года рождения, обвиняемого в содействии терроризму.



По данным регионального управления СК России, злоумышленник разделял взгляды террористической организации и в соцсетях переписывался с её представителем. По просьбе собеседника он передал ему доступ к своему аккаунту в мессенджере, который впоследствии использовался членами террористической группировки для связи.



