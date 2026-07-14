Россиянин обманул бизнесмена и ограбил его на миллионы рублей

14 июля 2026, 11:52

На Урале лжеинвестора осудят за хищение 23 млн рублей у бизнесмена

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Жителя Екатеринбурга осудят по обвинению в хищении крупной суммы денег и причинении имущественного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.