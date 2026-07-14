Россиянин обманул бизнесмена и ограбил его на миллионы рублей
Жителя Екатеринбурга осудят по обвинению в хищении крупной суммы денег и причинении имущественного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, бывший сотрудник банка уговорил индивидуального предпринимателя открыть счета на зарубежных биржах, чтобы якобы выступать в роли его брокера. Тогда екатеринбуржец получил полный доступ к аккаунтам бизнесмена на электронных торговых площадках.
Всего в период с сентября 2022 по июль 2023 года злоумышленник перевел на свои криптокошельки свыше 23 млн рублей. Кроме того, из-за его операций на бирже бизнесмен понес ущерб более чем в 76,6 млн рублей. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что 61-летний житель Подмосковья нашел в автобусе полмиллиона рублей и забрал их себе. В результате против него возбудили уголовное дело по факту кражи.
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