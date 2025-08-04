В Москве загорелся фургон под мостом — видео
Фургон загорелся под мостом в Москве. Кадры возгорания опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Обозреватели написали, что инцидент произошел в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе. Данных о причине пожара и пострадавших на момент написания заметки нет.
«На кадрах видно, как из-под эстакады идет черный дым из почти полностью выгоревшего автомобиля. (…) Обстоятельства уточняются», — сказано в публикации.Перед этим стало известно, что троих блогеров оштрафовали на фоне пожара на нефтебазе в Сочи. Уточнялось, что молодые люди приехали из Нижнего Тагила для трудоустройства. Накануне в сети появилась запись, как девушки позируют на фоне огненного зарева.