Россиянин осужден за шпионаж в пользу Украины

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Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа.
Осужденный пытался передать секретные сведения о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края в Министерство обороны Украины. По данным УФСБ России, мужчина вступил в контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины через интернет. Передаваемая информация могла способствовать диверсионным операциям Киева на оборонном объекте.
Ранее сообщалось, что арестованного московским судом бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Соответствующая информация указана в судебных документах, сообщает РИА Новости. Согласно материалам, Петроченко получал крупную сумму денег от неназванного бизнесмена.
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