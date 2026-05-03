У матери погибшего бойца СВО украли миллионы
В Приморье арестовали мужчину, похитившего более четырех млн рублей у матери погибшего бойца СВО. Как сообщили в краевой прокуратуре, 50-летнего злоумышленника заключили под стражу на два месяца.
По данным следствия, 30 апреля 2026 года фигурант, действуя в сговоре с неустановленными сообщниками, под видом сотрудников банка убедил 47-летнюю женщину передать 4,3 млн рублей. Эти средства она получила в связи с гибелью сына в зоне специальной военной операции. Злоумышленники ввели потерпевшую в заблуждение, обещая сохранить сбережения.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Михайловского района.
Ранее сын погибшего бойца СВО лишился почти четырех миллионов рублей из-за мошенников.
Читайте также: