Стала известна личность пострадавшего при нападении льва дрессировщика во Владимире
Во Владимире в результате нападения львов пострадал 41-летний потомственный дрессировщик Павел Забелкин. Мужчину доставили в травматологическое отделение в тяжёлом состоянии, сообщили в экстренных службах.
По данным очевидцев, хищники укусили артиста за руку. Коллеги вызвали скорую помощь и до приезда медиков пытались обработать рану водой.
Павел Забелкин — участник проекта «Цирковые дивертисменты». Много лет он выступал вместе с супругой Жанной.
Ранее во Владимире на территории передвижного цирка на улице Тракторной произошло нападение хищников на дрессировщика. По словам свидетелей, из фургонов внезапно послышались рык львов и крики мужчины. Коллеги с палками бросились к вольерам, одновременно другие вызвали скорую помощь и принесли воду.
