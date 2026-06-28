Россиянин расправился с отдыхающим на пляже

28 июня 2026, 12:06

Житель Самарской области насмерть забил неприятеля на пляже

Фото: iStock/engineervoshkin

В Самарской области арестовали 38-летнего местного жителя, который забил насмерть 34-летнего неприятеля. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.