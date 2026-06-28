Россиянин расправился с отдыхающим на пляже
В Самарской области арестовали 38-летнего местного жителя, который забил насмерть 34-летнего неприятеля. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло 21 июня на общественном пляже в селе Васильевка Безенчукского района. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил оппонента по голове. От полученных травм тот скончался на месте.
Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. В настоящее время они продолжают выяснять все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что под Тверью недовольная обслуживанием 65-летняя пенсионерка сломала нос 21-летней сотруднице салона связи.
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