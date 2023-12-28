Россиянин резал колбасу для романтического ужина и попал в реанимацию

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В Санкт-Петербурге 20-летний житель Колпино попал в реанимацию Елизаветинской больницы с ножевым ранением после ужина с девушкой. Об этом информирует «Фонтанка».
По данным издания, в больницу доставили молодого человека с проникающим ножевым ранением левой части груди. Бригаду сокрой помощи вызвала его девушка. Она сказала, что ее благоверный резал колбасу, споткнулся об игрушку и упал на нож.
Позже стало известно, что она не договорила и между ними произошел конфликт. Но девушка уверяет, что не трогала возлюбленного. Как нож оказался в груди парня, предстоит выяснить правоохранительным органам.
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Алина Юрчак