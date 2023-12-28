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Россиянин резал колбасу для романтического ужина и попал в реанимацию

Петербуржец попал в реанимацию с ножевым ранением после романтического ужина
28 декабря 2023, 14:17
Фото: istock / maxim4e4ek

Фото: istock / maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге 20-летний житель Колпино попал в реанимацию Елизаветинской больницы с ножевым ранением после ужина с девушкой. Об этом информирует «Фонтанка».

По данным издания, в больницу доставили молодого человека с проникающим ножевым ранением левой части груди. Бригаду сокрой помощи вызвала его девушка. Она сказала, что ее благоверный резал колбасу, споткнулся об игрушку и упал на нож.

Позже стало известно, что она не договорила и между ними произошел конфликт. Но девушка уверяет, что не трогала возлюбленного. Как нож оказался в груди парня, предстоит выяснить правоохранительным органам.


Ранее сообщалось, что подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в общежитии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Екатеринбурге эскалатор в ТЦ зажевал ногу пятилетнего мальчика
28 декабря 2023, 14:19

Фото: iStock/hallojulie

В торговом центре Екатеринбурга эскалатор зажевал ногу ребёнку, об этом сообщает E1.RU.
По информации СМИ, происшествие случилось в торговом центре «Карнавал».

По словам очевидцев, в момент, когда ногу пятилетнего ребёнка «зажевал» эскалатор, рядом с ним родителей не было.

«Я видела, как они ехали-ехали, а потом крики. Он был с мамой, всё было спокойно, она стояла за ним. И тут она отошла — и крики, вообще непонятно, каким образом (это произошло)», — прокомментировал ситуацию очевидец, находившийся в ТЦ в момент происшествия.

Ребёнка госпитализировали, в настоящий момент врачи борются за шанс оставить ребёнку все пальцы на пострадавшей нога. Пока что есть вероятность, что один из них придётся ампутировать.

На месте происшествия работают следователи.

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#тц
#екатеринбург
#ребёнок
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На Урале подросток временно ослеп после нападения соседа
В Екатеринбурге подросток на время ослеп после нападения соседа из-за шума
28 декабря 2023, 14:06

Фото: istock / znm

В Екатеринбурге 17-летний парень лишился зрения после конфликта с соседом. Мужчина выстрелил подростку в лицо из аэрозольного пистолета с перцовкой. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Скандал произошел в подъезде екатеринбургской многоэтажки по улице Короленко. Молодей человек пришел в гости к другу. Подростки зашли в подъезд и стали громко смеяться и говорить, что разозлило соседа.

Сначала мужчина сделал подросткам замечание, но они проигнорировали его. Тогда он достал аэрозольный пистолет с перцовым газом и выстрелил в лицо одному из подростков, пострадавший на некоторое время потерял зрение.

Родители юноши обратились в полицию, буйного соседа задержали. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить полиции.

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На друга Понасенкова, толкнувшего мужчину в центре Москвы, возбудили дело
28 декабря 2023, 13:57

Фото: iStock/Akintevs

На друга публициста Евгения Понасенкова, который толкнул мужчину в центре Москвы, возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, происшествие случилось ещё 7 июня.

Понасенков вместе с другом Рамисом Зариповым гулял в центре Москвы, когда к ним подошёл 55-летний Олег Дибров, который, по словам публициста, начал к ним приставать. Зарипов оттолкнул Диброва. Мужчина упал, ударился головой об асфальт и получил открытую черепно-мозговую травму.

Диброва госпитализировали. Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшего, однако, спасти его не удалось.

Сперва на Зарипова возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожно, однако, как сообщает Baza, теперь дело переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности.

Сообщается, что суд должен состояться в первые месяцы 2024 года.

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#врачи
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#смерть
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После домогательств таксиста к спящей пассажирке возбудили дело
В Казани после домогательств таксиста к спящей пассажирке возбудили дело
28 декабря 2023, 13:54

Фото: istock / Georgiy Datsenko

В Казани возбудили уголовное дело после домогательств водителя такси к уснувшей пассажирке. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.

Мужчина обвиняется по 132 статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее в Сети появилось видео, где таксист трогает спящую пассажирку за грудь. Так он якобы пытался ее разбудить Мужчина снимал все свои действия на смартфон.

В полицию потерпевшая пока не обращалась — следствие просит потерпевшую отозваться.

Отмечается, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от главы управления ведомства по Татарстану Валерия Липского доклад о проведенных следственных действиях.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будут судить бывшего директора спецшколы, в которой совершали насилие над детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бастрыкин
#насилие
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Совершено покушение на владельца воронежской фабрики по производству яиц Ширяева
28 декабря 2023, 13:47

Фото: iStock/Chalabala

В Воронежской области расстреляли автомобиль владельца крупнейшей фабрики по производству яиц Геннадия Ширяева, он не пострадал. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, глава птицефабрики «Третьяковская», экс-депутат областной думы Геннадий Ширяев 27 декабря около 18.00 ехал на своем автомобиле по трассе «Курск — Саратов» всего в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный сделал два выстрела по его внедорожнику и сразу скрылся.

Уточняется, что Ширяев в результате покушения остался цел и невредим. Он находился в машине один. Полиция объявила план «Перехват» в Борисоглебском районе, стрелявшего ищут.

Ширяев владеет крупнейшей в Воронежской области птицефабрикой. Также в его собственности находятся заводы по производству подсолнечного масла, яиц и некоторые другие.

26 декабря УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны 4 компаний, среди них оказалась и «Птицефабрика Третьяковская». В случае установления нарушений со стороны компаний, им грозят большие штрафы.

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В Черном море на мине подорвалось гражданское судно
Грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море
28 декабря 2023, 13:14

Фото: iStock/dzika_mrowka

Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Чёрном море. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Балкер направлялся под загрузку зерна в один из дунайских портов. В результате инцидента судно потеряло управление. Верхняя палуба оказалась охвачена пожаром. Медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим, находившимся на борту, сообщили авторы статьи.

Киевские власти поспешили заявить, что мина была российского производства. Однако именно украинская сторона неоднократно минировала черноморское побережье у Одессы.

Прежде заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов высказывал опасения относительно того, что шторм в Черном море мог рассеять минные поля, которые прежде были установлены ВСУ.

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#сво
#чёрное море
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В Егорьевске подросток готовил вооруженное нападение на школу
В Подмосковье предотвращено вооруженное нападение на школу
28 декабря 2023, 12:02

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном Егорьевске 15-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу №5, однако силовики смогли предотвратить ЧП. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, силовики задержали 15-летнего школьника, который собирался напасть с оружием на учеников школы №5. В его телефоне была обнаружена переписка с кураторам, который советовали парню, как правильно купить огнестрельное оружие, где его спрятать, и как лучше совершить нападение. При этом уточняется, что подросток и его куратор состояли террористической группе. Там участники обсуждали массовые убийства российских школьников.

По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела о покушении на убийство двух и более несовершеннолетних, а также об участии в деятельности террористической организации. Максимальные наказания по данным статьям – 15 и 20 лет.

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В Петербурге девять человек лишили российского гражданства из-за их преступлений
28 декабря 2023, 11:09

Фото: istockphoto/Andrei Metelev

Девять уроженцев ближнего зарубежья в Петербурге лишены гражданства РФ из-за преступлений, которые они совершили.
Пресс-служба Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует, что полицейские провели первые процедуры лишения приобретенного российского гражданства после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре 2023 года.

Российские паспорта изъяли у девяти выходцев из стран ближнего зарубежья. Они совершили разного рода преступления. В ведомстве уточняют, что российское гражданство лицами приобрели примерно 10 лет назад.

Процедура лишения гражданства была проведена в районных отделах по вопросам миграции города и области. Осужденным вручили уведомления о прекращении российского гражданства и изъяли паспорта.

Сообщается, что большинство лишенных гражданства были осуждены за незаконный оборот наркотиков.

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#мигранты
#санкт-петербург
#новости
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В ЯНАО девушка наняла бомжа для убийства брата из-за квартиры
В ЯНАО девушка заказала убийство родного брата из-за квартиры
28 декабря 2023, 10:42

Фото: iStock/Chalabala

Жительница ЯНАО наняла бомжа, чтобы тот убил ее брата, а она осталась единственной владелицей их общей квартиры, за работу исполнителю она обещала освободившуюся после смерти брата часть жилплощади. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 25-летняя безработная девушка из города Лабытнанги решила убить родного 29-летнего брата, с которым проживала в одной квартире. Для этого она наняла знакомого бездомного. После выполнения поручения она пообещала взять жить его к себе. Его такой вариант вполне устроил. Мужчину было решено отравить.

В назначенный день исполнитель убийства пришел в гости к заказчице. Он подлил последнему в водку муравьиный спирт, который был заранее смешан с лекарством. Мужчине резко стало плохо, однако он успел самостоятельно вызвать скорую помощь. Его быстро отвезли в больницу и спасли.

Врачи нашли в его организме следы отравы. Тогда в дело вмешались полицейские, которые оперативно вычислили двух неудавшихся убийц. По данному факту возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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#девушка
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