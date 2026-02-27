Россиянин с непогашенной судимостью зверски избил знакомую ногами и получил штраф
Житель Балтийска с непогашенной судимостью избил женщину и получил штраф. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.
Инцидент произошёл на почве ревности. Мужчина толкнул знакомую, она ударилась виском и упала. После этого он продолжил наносить ей удары ногами по голове и другим частям тела.
Врачи зафиксировали у потерпевшей кровоподтёки в области правого глаза и виска, гематомы и ссадины на левой половине тела. Отмечается, что на момент нападения мужчина имел непогашенную судимость.
Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ за побои и причинение вреда здоровью средней тяжести. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей штраф в размере 15 тысяч рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге девушка и её бойфренд устроили соитие на могиле родни и попали под суд.
Читайте также: