Россиянин сбил ребенка на катере
Воронежцу, управлявшему катером, который насмерть сбил 11-летнего ребенка во время купания в Воронежском водохранилище, предъявили обвинение. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Инцидент произошел в четверг. По данным следствия, мужчина находился за рулем судна в состоянии алкогольного опьянения. После наезда на ребенка водитель скрылся и укрылся у знакомого, однако вскоре его задержали. В МВД уточнили, что 45-летний подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Первоначально дело возбудили по статье об убийстве, однако впоследствии переквалифицировали. С учетом изменений, обвиняемому грозит от пяти до 12 лет лишения свободы за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения.
Перед этим водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Татарстане и отвез ее к медикам. Подробности в нашем материале.
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