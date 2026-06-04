В Подмосковье собака сорвалась с поводка и напала на ребёнка
В Подмосковье собака сорвалась с поводка и напала на ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Чрезвычайное происшествие случилось в дмитровском садовом некоммерческом товариществе, где гулял девятилетний мальчик. Когда он проходил мимо частного дома и женщины с собакой, животное набросилось на ребёнка.
Врачи госпитализировали школьника с укусами шеи и плеча. Полицейские установили женщину, которая выгуливала собаку. Ею оказалась местная 34-летняя жительница. Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось о происшествии в Приморском крае. Там полуторагодовалый ребёнок погиб от нападения домашней собаки.
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