В Мексике ещё одна россиянка оказалась в руках наркокартеля
В Мексике вторая россиянка попала в трудовое рабство. Родственники считают, что её может удерживать наркокартель, который торгует людьми. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Мария из Санкт-Петербурга работала в гостиничном бизнесе. В 2024 году неизвестные пригласили её менеджером в мини-отель PaLapas в Мексике на полгода. В марте 2024-го владелец гостиницы Джон Дэвид Панкальо выгнал девушку на улицу без денег, без вещей, в лёгкой одежде и шлёпанцах.
С тех пор Мария почти не выходила на связь. Её мать рассказала, что в 2024 году неизвестные жестоко избили дочь. Девушка ночевала на стройке и в храме. Позже россиянку нашли в реабилитационном центре в Мексике, у неё серьёзные проблемы со здоровьем.
Вице-президент ЕКЦС Иван Мельников обратился в МИД России с просьбой помочь гражданке с документами и выездом. В рехабе она может оставаться только до 6 июня. Отмечается, что это уже второй случай. Ранее члены картеля украли дочь российской пианистки в Мехико.
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