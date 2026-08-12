Жители Армавира пожаловались на преследование женщин и детей
В Армавире местные жители пожаловались на мужчину, который, по их словам, преследует женщин и детей возле водоема. Горожане утверждают, что подобные случаи происходят не впервые. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Накануне фотограф Камилла снимала семью у воды. Рядом находились две женщины с детьми. В кустах участники съемки заметили обнаженного мужчину с татуировкой и позвонили в полицию.
Пока очевидцы ждали правоохранителей, незнакомец выбежал из укрытия и направился к женщинам и детям. Затем он ушел в сторону гаражного массива.
По словам местных жительниц, три недели назад этот же человек беспокоил других горожан. На него уже направили несколько обращений в правоохранительные органы, однако о задержании мужчины информации нет.
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