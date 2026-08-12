Жители Армавира пожаловались на преследование женщин и детей

12 августа 2026, 09:46

Фото: iStock/Fedorovekb

В Армавире местные жители пожаловались на мужчину, который, по их словам, преследует женщин и детей возле водоема. Горожане утверждают, что подобные случаи происходят не впервые. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».