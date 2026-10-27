Россиянин тренировался в бассейне и погиб
В Нальчике 19-летний молодой человек погиб во время тренировки в бассейне «Малика». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Мама погибшего утверждает, что тренеры не замечали юношу под водой в течение шести минут. По словам женщины, молодой человек занимался плаванием с семи лет, а за неделю до трагедии прошёл медицинское обследование, не выявившее противопоказаний.
Мать также заявила, что скорая помощь прибыла в бассейн не сразу, а в самом «Малике», по её словам, нет спасателей. В бассейне ситуацию комментировать отказались.
Ранее неудачный прыжок обернулся параличом для мужчины. Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего.
Читайте также: