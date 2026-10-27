Россиянин тренировался в бассейне и погиб

27 октября 2026, 11:12

В Нальчике 19-летний юноша погиб при тренировке в бассейне

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В Нальчике 19-летний молодой человек погиб во время тренировки в бассейне «Малика». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.