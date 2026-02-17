Девять рыбаков оказались в беде на юге Сахалина
На юге Сахалина спасатели успешно эвакуировали девять рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.
Инцидент произошел в районе села Охотское, где сильный ветер создал трещину во льду и отрезал людей от берега. Некоторые рыбаки смогли самостоятельно покинуть ледовое поле. Спасатели МЧС России использовали лодку для переправки оставшихся девяти человек. В операции участвовали 15 спасателей и девять единиц техники. В настоящее время инспекторы ГИМС проверяют опасный участок на наличие других людей.
