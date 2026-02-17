Девять рыбаков оказались в беде на юге Сахалина

17 февраля 2026, 08:23

У села Охотское на юге Сахалина спасли 9 рыбаков с оторвавшейся льдины

Фото: iStock/Andrey Nikitin

На юге Сахалина спасатели успешно эвакуировали девять рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.