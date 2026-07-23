Ураган уничтожил туристический лагерь в Свердловской области
В Свердловской области ураган привёл к трагедии в туристическом лагере. На отдыхающих обрушились деревья, пишет Телеграм-канал SHOT.
Группа туристов расположилась в лесу неподалёку от реки Чусовая. Разразившийся ураган отличался исключительной силой, а ветер сносил всё вокруг. Из‑за падения деревьев часть лагеря оказалась полностью разрушенной. Люди, находившиеся в палатках, срочно покинули опасную зону.
В результате ЧП погибла женщина, ещё одна туристка получила травмы. Пострадавшую эвакуировали вместе с остальными путешественниками. В МЧС уточнили, что туристическая группа не проходила процедуру регистрации.
Ранее непогода накрыла Новосибирск. Из-за сильных порывов ветра в городе начали массово падать деревья.
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