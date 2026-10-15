Россиянин застрял на отвесной скале в Долине Привидений

15 октября 2026, 13:48

В Крыму спасатели эвакуировали туриста, застрявшего на 40-метровой скале

Фото: iStock/pitr134

В Крыму спасатели эвакуировали мужчину, который застрял на отвесной скале в Долине Привидений. Об этом сообщила республиканская спасательная служба «Крым-Спас» во «ВКонтакте».