Россиянин застрял на отвесной скале в Долине Привидений
В Крыму спасатели эвакуировали мужчину, который застрял на отвесной скале в Долине Привидений. Об этом сообщила республиканская спасательная служба «Крым-Спас» во «ВКонтакте».
Сигнал о помощи поступил 14 октября. Сотрудники службы прибыли к подножию горы Южная Демерджи и обнаружили молодого человека на отвесной скале высотой более 40 метров. С помощью альпинистского снаряжения его сняли и проводили до села Лучистое.
Во время этой операции дежурный получил еще одно сообщение о попавших в беду туристах. Из-за наступления сумерек три человека сбились с тропы и оказались на склоне со сложным рельефом в районе горы Северная Демерджи. Несмотря на темноту и дождливую погоду, спасатели нашли людей, вывели их на туристическую тропу и проводили к машине. В результате никто из них не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае водолазы обнаружили на дне реки Сереж затонувший автомобиль, внутри которого находилось тело одного из двух пропавших рыбаков.
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