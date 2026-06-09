Россиянин устроил дебош и разбил стекло в кафе на востоке Москвы — видео
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Посетитель без видимых причин начал агрессивно себя вести в кафе на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии.
Злоумышленник громко нецензурно бранился, приставал к другим гостям, а затем разбил стекло входной двери. Экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший улицу Уральскую, получил сигнал «тревога» из круглосуточного ресторана быстрого питания. Прибыв на место, стражи порядка пообщались с администратором заведения.
Росгвардейцы немедленно приступили к поиску агрессора и вскоре задержали его неподалеку от кафе. Нарушителем оказался 24-летний уроженец Ингушетии.
Молодой человек не отрицал содеянного, но объяснить своё поведение не смог. Дебошира доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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