Россиянин устроил дебош и разбил стекло в кафе на востоке Москвы — видео

09 июня 2026, 12:12

Росгвардия задержала дебошира на востоке Москвы

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Посетитель без видимых причин начал агрессивно себя вести в кафе на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии.