Россиянин устроил смертельное ДТП в Ростовской области, погибла пенсионерка
В Зимовниковском районе Ростовской области утром 4 ноября произошло смертельное ДТП на трассе Элиста — Зимовники. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 36-летний водитель Chevrolet Epica во время дождя выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль врезался в опору дорожного знака.
В результате аварии 69-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия скорой помощи. Водителя с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Пермском крае. Смертельная авария произошла на трассе Кукуштан — Оса — Чайковский.
Читайте также: