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Россиянин устроил смертельное ДТП в Ростовской области, погибла пенсионерка

В Ростовской области Chevrolet влетел в дорожный знак, погибла 69-летняя женщина
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Зимовниковском районе Ростовской области утром 4 ноября произошло смертельное ДТП на трассе Элиста — Зимовники. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.



По предварительным данным, 36-летний водитель Chevrolet Epica во время дождя выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль врезался в опору дорожного знака.

В результате аварии 69-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия скорой помощи. Водителя с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Пермском крае. Смертельная авария произошла на трассе Кукуштан — Оса — Чайковский.

Никита Кротов

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