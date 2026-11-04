В Волгограде россиянин попал в ДТП с тремя авто, ему поплохело за рулем

04 ноября 2026, 13:01

В Волгограде водитель столкнулся с тремя машинами и умер

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Дзержинском районе Волгограда на проспекте Жукова произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональном главке МВД. Все случилось вечером 3 ноября.