В Волгограде россиянин попал в ДТП с тремя авто, ему поплохело за рулем
В Дзержинском районе Волгограда на проспекте Жукова произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональном главке МВД. Все случилось вечером 3 ноября.
По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь задним ходом, допустил наезд на машины «Лада Ларгус» и Hyundai. После столкновения «Гранта» выехала на полосу встречного движения, где врезалась в BMW.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, мужчине стало плохо за рулем. Его успели вытащить из салона и пытались спасти до прибытия медиков.
Ранее авария с квадроциклом в Ленобласти унесла жизнь мальчика. Трагедия произошла в лесу.
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