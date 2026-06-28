Россиянин устроил стрельбу во время застолья с родственниками

28 июня 2026, 18:29

Жителя Татарстана осудят за выстрел родственника из ружья во время застолья

Фото: iStock/IndiaUniform

В Татарстане перед судом предстанет 49-летний местный житель, обвиняемый в нападении на родственника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике в своем телеграм-канале.