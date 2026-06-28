Россиянин устроил стрельбу во время застолья с родственниками
В Татарстане перед судом предстанет 49-летний местный житель, обвиняемый в нападении на родственника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 9 октября 2025 года в Мензелинске. Мужчина приехал в гости к двоюродной сестре и вместе с ее мужем употреблял спиртное.
Во время застолья они поссорились, после чего обвиняемый достал охотничье ружье и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавший получил несколько ранений дробью, но смог скрыться от нападавшего и обратиться за медицинской помощью.
В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Материалы расследования уже направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что жительница Кемеровской области обстреляла такси с пассажирами из-за конфликта на дороге. Полицейские задержали ее, вменив статью о хулиганстве.
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