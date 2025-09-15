Россиянин выбил зуб кондуктору автобуса после требования заплатить за проезд
В Казани пассажир автобуса ударил кондуктора после требования оплатить проезд. Пострадавший обратился в полицию. Подробности сообщает ГТРК «Татарстан»
Конфликт произошёл утром 14 сентября в автобусе №46 на остановке «Глушко». Сотрудник транспортной компании попросил одного из пассажиров приобрести билет, но мужчина отказался. Затем кондуктор предложил ему выйти.
В ответ пассажир, который находился в состоянии алкогольного опьянения, нанёс должностному лицу удар в лицо, а после его падения пнул ногой. Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала инцидент.
В результате нападения агрессор выбил зуб и разбил губу кондуктору. Водитель вызвал наряд полиции. Другие пассажиры попытались задержать нападавшего, но он вырвался и скрылся с места происшествия.
