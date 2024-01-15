Россиянки без признаков жизни две недели пролежали в заполненной газом квартире

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В Соликамске (Пермский край) мать и дочь без признаков жизни две недели пролежали в затопленной газом квартире. Об этом стало известно РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией.
Собеседник издания заявил, что россиянок нашли после сообщений соседей. Спасатели вскрыли дверь в квартиру и обнаружили лежащих на полу двух женщин. В ходе осмотра заметили, что одна из конфорок газовой плиты была приоткрыта и в квартире ощущался запах бытового газа.
По предварительным данным, жительницы Пермского края могли умереть от отравления газом.
Ранее сообщалось, что в Кочубеевском округе Ставропольского края родители нашли тело подростка, захлебнувшегося рвотой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, жительницы Пермского края могли умереть от отравления газом.
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Алина Юрчак