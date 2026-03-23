В Туве мужчина в маске открыл огонь по полицейским и напал на них с ножом
В Туве полицейские задержали мужчину, который открыл по ним стрельбу, а затем попытался напасть с ножом. Инцидент произошел в поле у села Бижиктиг-Хая.
Как сообщили в региональном управлении МВД, 20 марта в дежурную часть поступило сообщение о подозрительном человеке. Он находился в поле в самодельной маске, с проводами на шее, саперной лопатой в руках и рюкзаком за спиной.
Когда сотрудники полиции попытались к нему приблизиться, мужчина начал стрелять из пистолета в их сторону. После того как патроны закончились, он достал нож и двинулся на правоохранителей.
На требования прекратить нападение мужчина не реагировал. Тогда один из полицейских применил табельное оружие: сначала сделал предупредительные выстрелы, а затем выстрелил нападавшему в ногу.
После этого злоумышленника удалось обезоружить и задержать. Позже его госпитализировали. На месте происшествия изъяли вещественные доказательства, в том числе, предположительно, травматический пистолет.
