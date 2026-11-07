Прогулка на лодке отца с сыном обернулась трагедией в российском регионе
68-летний судоводитель погиб при опрокидывании моторной лодки на реке Бахтемир в Астраханской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Трагедия произошла днем 6 ноября в Икрянинском районе. Отец и сын, приехавшие из Москвы, плыли на надувном судне из села Федоровка в село Вахрамеево. Предварительно, пожилой мужчина не справился с управлением, и плавсредство перевернулось. Его 45-летний спутник сумел сам добраться до берега, а судоводителя очевидцы вытащили из воды уже без признаков жизни.
В момент инцидента на реке было сильное волнение, а глубина на этом участке, по словам инспекторов ГИМС, достигает 12-18 метров. Южная транспортная прокуратура оценит соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта. По итогам проверки сотрудники ведомства решат, есть ли основания для дополнительных мер реагирования.
Ранее сообщалось, что водолазы обнаружили на глубине около семи метров тело мужчины, выпавшего за борт резиновой лодки во время шторма в Приморском крае.
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