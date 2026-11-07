Прогулка на лодке отца с сыном обернулась трагедией в российском регионе

07 ноября 2026, 03:30

Пенсионер погиб при опрокидывании лодки на реке Бахтемир под Астраханью

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области

68-летний судоводитель погиб при опрокидывании моторной лодки на реке Бахтемир в Астраханской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.