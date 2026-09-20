Россиянин загадочно погиб в турецком отеле
Baza: Россиянина нашли мертвым в коридоре отеля в Анталье
Стало известно о гибели 45-летнего туриста из России в одном из отелей Антальи. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По данным источника, тело мужчины, приехавшего на отдых из Ульяновской области, обнаружили без признаков жизни в коридоре гостиницы. Известно, что россиянин по имени Евгений прибыл на курорт на десять дней.
Причины и обстоятельства смерти туриста в настоящее время устанавливаются. Официальной информации от правоохранительных органов Турции пока не поступало.
Ранее появилась версия о мотивах убийства пропавших в Таиланде Назимовых. Подробности — в нашем материале.
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