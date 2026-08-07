Женщины напали на полицейских в Кузбассе
В Кемерове две местные жительницы стали фигурантками уголовных дел после попытки выяснить отношения с сотрудниками полиции с помощью кулаков. Инцидент произошёл в ночь на 5 августа, проинформировали в региональном Следственном комитете.
Наряд патрульно-постовой службы прибыл на вызов в один из жилых районов города — горожане пожаловались на шумную компанию, пишет Сiбдепо. Полицейские потребовали от женщин прекратить нарушать общественный порядок, однако те ответили агрессией и попытались оказать физическое сопротивление стражам порядка.
Благодаря слаженным действиям экипажа дебоширок удалось быстро задержать и усмирить на месте. В отношении обеих нарушительниц возбудили уголовные дела по статье о применении насилия к представителю власти.
Фигуранткам уже предъявили официальные обвинения, суд избрал для них меру пресечения в виде запрета определённых действий. В настоящий момент следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы по указанному факту.
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