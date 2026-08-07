Женщины напали на полицейских в Кузбассе

07 августа 2026, 20:25

Женщины набросились с кулаками на полицейских в Кузбассе

Фото: istockphoto/Dzurag

В Кемерове две местные жительницы стали фигурантками уголовных дел после попытки выяснить отношения с сотрудниками полиции с помощью кулаков. Инцидент произошёл в ночь на 5 августа, проинформировали в региональном Следственном комитете.