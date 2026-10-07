Россиянин зарезал престарелого отца во время ссоры
44-летнего жителя Казани задержали по подозрению в расправе над престарелым отцом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в мессенджере Max.
По версии следствия, все произошло вечером 4 октября в одной из квартир дома по улице П. Лумумбы. Во время семейной ссоры мужчина схватил кухонный нож и ударил им пожилого родственника в область плеча и шеи. Ранения оказались несовместимы с жизнью, и пенсионер скончался на месте.
Вскоре фигуранта задержали и заключили под стражу. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 105 УК: «Убийство». В настоящий момент точные причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи.
Ранее сообщалось, что суд в Удмуртии арестовал 16-летнего уроженца Татарстана за убийство своего 71-летнего дедушки.
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