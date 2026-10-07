Российский подросток расправился с собственным дедушкой

07 октября 2026, 11:28

В Ижевске арестовали студента колледжа за убийство своего дедушки

Фото: iStock/GankaTt

Суд в Удмуртии арестовал 16-летнего уроженца Татарстана за убийство своего 71-летнего дедушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.