Российский подросток расправился с собственным дедушкой
Суд в Удмуртии арестовал 16-летнего уроженца Татарстана за убийство своего 71-летнего дедушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, днем 5 октября подросток находился в квартире потерпевшего на улице Орджоникидзе в Ижевске. Там он напал на пенсионера, нанеся ему твердым тупым предметом и ножом удары по туловищу и голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Причина конфликта и другие подробности пока не раскрываются. Известно, что юноша приехал в город из Нижнекамска для учебы в местном колледже.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 21-летнего парня, которого подозревают в расправе над женой и ребенком в пьяной ссоре.
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