В Челябинске подросток без прав на каршеринге сбил пенсионера на тротуаре
В Челябинске автомобиль каршеринга сбил пенсионера на тротуаре. Как сообщает ГУ МВД России по Челябинской области, за рулём находился 17-летний водитель без прав.
Днём 14 марта напротив дома № 58 по улице Энгельса водитель кроссовера Haval не справился с управлением, выехал на пешеходную зону и сбил металлическое ограждение. На тротуаре автомобиль совершил наезд на мужчину 1955 года рождения.
В результате аварии пешеход получил травмы. Медики доставили пострадавшего в больницу. Информация о его состоянии на текущий момент отсутствует. Полицейские установили личность водителя. Им оказался молодой человек 2008 года рождения.
Права управления транспортным средством юноша никогда не получал. Автомобиль он взял в аренду через каршеринговый сервис, оформив поездку на документы друга. В Госавтоинспекции отметили, что каршеринговая компания допустила нарушение, не проведя надлежащую идентификацию личности арендатора.
Читайте также: