В Челябинске трое подростков жестоко избили девятилетнюю школьницу
В Курчатовском районе Челябинска трое неизвестных подростков напали на девятилетнюю школьницу и избили её. Об этом информирует агентство Ural Press.
Мать девочки рассказала подробности произошедшего. По её словам, нападение случилось 31 октября. Трое молодых людей подкараулили несовершеннолетнюю на территории лицея №35. Затем они оттащили ребёнка к забору и начали избивать.
Женщина пояснила, что инцидент произошёл в слепой зоне камер видеонаблюдения, поэтому запись не зафиксировала нападение. Она уточнила, что один из троих непосредственно не участвовал в избиении, а только наблюдал за происходящим.
Сама пострадавшая девочка сообщила, что нападавшие, по её оценке, находятся в возрасте от 16 до 18 лет.
Ранее сообщалось об инциденте в ставропольском санатории, где двухлетнюю девочку до смерти «залечили».
Читайте также: