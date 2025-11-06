«Урожай на 20 лет»: Россиянин хранил 5,5 кг марихуаны среди домашних заготовок
В Ленинском районе Саратова полицейские задержали местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Сотрудники изъяли у мужчины около пяти с половиной килограммов марихуаны, сообщает МВД Медиа.
Во время обыска на дачном участке саратовца оперативники нашли два полимерных пакета с фрагментами растений. Масса находки превысила 600 граммов. Мужчина объяснил, что выращивал коноплю на участке для собственного употребления.
Помимо этого, в квартире 41-летнего подозреваемого полицейские обнаружили 717 свертков с марихуаной. Они находились среди банок с консервированными овощами. Общий вес изъятого составил около пяти с половиной килограмм.
Полиция считает, что мужчина приготовил эту партию для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
