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Россиянина задержали в Таиланде

В Таиланде задержали россиянина, объявленного в международный розыск
Фото: iStock/Prasit Supho

Сотрудники Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда задержали гражданина России, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает издание Thai Post.



Мужчина подозревается в руководстве крупной международной организованной преступной группировкой. На протяжении некоторого времени он скрывался в провинции Пхукет.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант превысил разрешенный срок пребывания в стране. В отношении него уголовный суд выдал ордер на арест с целью экстрадиции на родину.

Местные власти приступят к этой процедуре после завершения судебного разбирательства по делу о нарушении иммиграционного законодательства.

Лидия Пономарева

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