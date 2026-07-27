Россиянина задержали в Таиланде
Сотрудники Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда задержали гражданина России, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает издание Thai Post.
Мужчина подозревается в руководстве крупной международной организованной преступной группировкой. На протяжении некоторого времени он скрывался в провинции Пхукет.
В ходе расследования выяснилось, что фигурант превысил разрешенный срок пребывания в стране. В отношении него уголовный суд выдал ордер на арест с целью экстрадиции на родину.
Местные власти приступят к этой процедуре после завершения судебного разбирательства по делу о нарушении иммиграционного законодательства.
Читайте также: